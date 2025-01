Pretende viajar ou ficar em casa nos feriados de 2025?

Já a contadora Bruna Barbosa, que terá 19 dias de folga entre feriados nacionais e pontos facultativos, planeja aproveitar o tempo para viajar. “Ano passado fomos ao Rio de Janeiro e, este ano, esperamos viajar para Goiás para visitar nossa família”, conta Bruna, que sempre se organiza com antecedência para as viagens.

Em 2025, os brasileiros poderão desfrutar de seis feriados prolongados, e as escolhas de como aproveitar esses dias de descanso variam entre viagens e momentos de descanso em casa. Para alguns, os feriados são uma oportunidade para explorar novos destinos, enquanto outros preferem usar o tempo para relaxar e recuperar as energias.

Em Mato Grosso do Sul, o calendário sofreu uma alteração significativa. O Dia do Servidor Público Estadual, tradicionalmente comemorado no dia 28 de outubro, foi transferido para 21 de novembro. No entanto, apesar dos feriados, nem todos conseguirão aproveitar a folga.

A empresária Elaine Messalani, que é farmacêutica e proprietária de uma drogaria, compartilha a realidade. “Quando posso, viajo, mas com a empresa, não é fácil sair. Tento aproveitar as oportunidades. Vi que terá muitos feriados este ano, mas será difícil conseguir descansar”, lamenta Elaine.

Além disso, os feriados institucionais pelos municípios ainda precisam ser analisados pelo poder executivo estadual.