Procon de Três Lagoas alerta sobre cuidados com as compras na Black Friday

Nesta sexta-feira (29), é comemorado a Black Friday de 2024, mas muitas lojas no Brasil já destacam promoções desde o começo do mês. O Programa de Defesa e Proteção ao Consumidor (Procon) de Três Lagoas forneceu algumas dicas para aproveitar uma das datas mais aguardadas do comércio com segurança, planejamento, pesquisa e cuidado.

Em primeiro lugar, vem o planejamento, para gastar com consciência e evitar preocupações com futuras dívidas. “É importante que o consumidor estipule um limite para gastar dentro do seu orçamento e evite dívidas e prestações a longo prazo, pois há a incidência de juros”, afirma o diretor do Procon de Três Lagoas, Nuna Viana.

A pesquisa de preços, em uma data com tantas ofertas e promoções, é fundamental. Tenha em mente os produtos que deseja adquirir e compare os diversos descontos disponíveis, em lojas físicas e virtuais. Evite a ansiedade e o impulso, priorizando o planejamento e a pesquisa.

Nuna Viana ressalta que, “a comparação de preços é sempre importante, até para não cair na armadilha do preço dobrado – muitos comércios oferecem descontos que acabam sendo o valor normal do produto”.

Inclusive nas compras online, nas quais o consumidor não tem contato direto com o produto, o direito de arrependimento pode ser essencial durante a Black Friday. “O direito de arrependimento vale até 7 dias após a compra de um produto online. O consumidor tem o direito de devolver o produto e receber o dinheiro de volta”, explica Nuna.

Confira os golpes mais recorrentes:

A Black Friday costuma ser um prato cheio para golpistas. De falsas promoções a golpes bem elaborados, é importante que o consumidor fique atento. Procure sempre comprar em lojas com credibilidade e não forneça dados pessoais.

Mudança de preço no carrinho

Verifique se o preço final a pagar em uma loja virtual corresponde ao valor apresentado na hora da compra.

Frete mais caro que o produto

Verifique o preço do frete de uma compra online e avalie se realmente vale a pena pagá-lo. Vale a pena também checar o prazo de entrega antes de concluir a compra.

Pedido cancelado pela empresa