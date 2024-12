Programa ‘Pé-de-Meia’ beneficia mais de 44,5 mil estudantes em Mato Grosso do Sul

O programa federal Pé-de-Meia, lançado no início de 2024, beneficiou 44.589 estudantes em Mato Grosso do Sul e mais de 3,9 milhões de alunos em todo o Brasil. Voltado para estudantes do ensino médio de escolas públicas cadastrados no CadÚnico, o programa oferece um incentivo financeiro de até R$ 9,2 mil ao longo do ensino médio.

Com um investimento anual de R$ 12,5 bilhões, o Pé-de-Meia é considerado a maior política de combate à desigualdade social do país, superando até o Bolsa Família em escala. O objetivo do programa é incentivar a conclusão do ensino médio, etapa com a maior taxa de evasão (5,9%) e repetência (3,9%) na educação básica. A maioria dos alunos beneficiados vem de populações vulneráveis, como as educações quilombola e indígena, que apresentam taxas de repetência de 11,9% e 10,7%, respectivamente.

De acordo com dados do Censo Escolar de 2023, as principais causas para a evasão escolar estão relacionadas à necessidade de trabalhar para ajudar na renda familiar (48%) e à dificuldade de acompanhar as aulas (30%).