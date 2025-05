Grandes Lagos Resorts e Parque Aquático inaugura escritório de atendimento em Três Lagoas

O Grandes Lagos Resorts e Parque Aquático inaugurou oficialmente um escritório, em Três Lagoas, para atender sócios e interessados no empreendimento, mas que moram na região. Localizado próximo ao município paulista de Santa Clara do O’este, o resort é um atrativo turístico que se destaca em meio à riqueza hídrica da região. Fica distante 140 km de Três Lagoas.

O proprietário do resort e empresário, Jorge Abukater, explicou que o espaço foi criado para facilitar o acesso e o atendimento das pessoas, em Três Lagoas e municípios vizinhos. “Essa loja, essa sala, essa secretaria, ela foi criada com o intuito de atender os nossos sócios de Três lagoas e região. Aqui, graças a Deus, temos muitos aqui associados. É uma região que nos abraçou bastante. Então, nós resolvemos criar um braço de atendimento aos nossos sócios aqui”, afirmou Abukater.

O Grandes Lagos se diferencia por ser um atrativo turístico exclusivo para sócios, oferecendo uma experiência diferenciada em relação aos parques que cobram ingresso avulso. Localizado na divisa entre São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, o resort fica no encontro do Rio Grande com o Rio Paranaíba, onde nasce o Rio Paraná. A região é conhecida pela excelente pesca, área de camping, hotel e resort com parque aquático. Um diferencial é que o resort oferece banho de água termal nos chuveiros.

Com a chegada do Outono e a proximidade do Inverno, o Grandes Lagos se prepara para o “Festival de Inverno”, que ocorrerá entre os meses de maio e agosto. O evento contará com diversas atividades na beira do rio, no parque aquático e no resort, incluindo um deck bar e piscinas dentro do rio, além de áreas de camping com atrativos para crianças.