Saiba como retirar medicamentos pelo Farmácia Popular gratuitamente

O Programa Farmácia Popular do Brasil registrou quase 25 milhões de atendimentos em 2024, disponibilizando medicamentos e insumos por meio de farmácias credenciadas. Em 13 de fevereiro, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do programa, garantindo gratuidade para os 41 itens da lista, incluindo fraldas geriátricas e o medicamento dapagliflozina, antes disponibilizados com coparticipação.

Como acessar os benefícios

Para obter os medicamentos, é necessário buscar uma farmácia credenciada, apresentar um documento oficial com foto, CPF e receita médica válida, emitida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou serviços particulares.

No caso das fraldas geriátricas, podem retirar o benefício pessoas a partir de 60 anos ou com deficiência (PcD), mediante apresentação de prescrição médica com a Classificação Internacional de Doenças (CID).

O programa também permite a retirada por representantes legais de pacientes acamados ou impossibilitados de ir à farmácia, mediante apresentação de documentos do beneficiário e do responsável, além de procuração ou outro comprovante de representação.

Já a distribuição de absorventes higiênicos pelo programa Dignidade Menstrual é destinada a pessoas de 10 a 59 anos inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) que atendam a um dos seguintes critérios: