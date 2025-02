Secretária de Educação acompanha volta às aulas de mais de 16 mil alunos nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (12), marca o início do ano letivo para os alunos da rede municipal de ensino em Três Lagoas. A Secretária Municipal de Educação, Angela Brito, participou do programa RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, e expressou sua felicidade ao ver as crianças voltando para as escolas.

Ela destacou que esse momento é uma das maiores satisfações para educadores, já que demonstra o entusiasmo dos alunos com o ambiente escolar. Segundo Angela, quando as crianças voltam para a escola felizes, isso é um reflexo do trabalho realizado ao longo do ano anterior para oferecer um espaço de aprendizagem agradável.

Em entrevista, a secretária também falou sobre os desafios e as perspectivas para este novo ano. Ela mencionou que, apesar de o município ter alcançado um dos melhores índices no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do estado, o objetivo é melhorar ainda mais os resultados. Além disso, enfatizou a importância da tecnologia e inovação na educação, com o apoio do prefeito Dr. Cassiano Maia. Uma das novidades para este ano é a inauguração de um Centro de Tecnologia e Inovação, que funcionará como um espaço complementar para os alunos, oferecendo aulas no contraturno.