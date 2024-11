Tenistas de projeto social de Três Lagoas participam de Open em Campo Grande

Nesta semana, cinco tenistas de um projeto social em Três Lagoas viajam para Campo Grande onde irão competir no Open de Projetos Sociais. Os jovens Arthur Rocha Rodrigues da Costa e Igor Medeiros da Silva, ambos com 9 anos; Davi de Oliveira Souza, de 13 anos; Gustavo Henrique Nogueira Barbosa, de 14 anos, e Jailson Silvestre Alves da Silva, de 10, representarão Três Lagoas neste torneio que reúne equipes de todo o Mato Grosso do Sul.

Esses tenistas fazem parte do projeto social Instituto Pedro Arantes, que atende crianças de seis a 16 anos, moradoras da região do bairro Alto da Boa Vista, em Três Lagoas. O Open de Projetos Sociais, que acontecerá de 6 a 9 de novembro, é um evento de grande relevância para Mato Grosso do Sul, reunindo instituições que utilizam o esporte como meio de inclusão social. Fundado com o propósito de transformar vidas por meio do esporte e da educação, o projeto assiste, atualmente, 20 crianças do bairro, além de prestar atendimento para a Apae e crianças do projeto A Candeia, da Vila Piloto.