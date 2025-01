Terça-feira será de altas temperaturas e tem previsão de chuva forte para Três Lagoas

A terça-feira (7), será marcada por mudanças climáticas, a previsão do tempo indica chuva para Três Lagoas. O dia será de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, e à noite.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), são esperados os maiores acumulados de chuva nas regiões Centro-Norte, Pantaneira, Nordeste e Leste de Mato Grosso do Sul. Há possibilidade para chuvas de intensidade fraca a moderadas devido ao aquecimento diurno, aliado da zona de convergência de umidade do atlântico sul (ZCAS).