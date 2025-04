Torneio de futsal vai arrecadar bombons para crianças carentes

A 5ª edição do “Natal Solidário da Páscoa”, torneio de futsal, será realizado em Três Lagoas em prol de arrecadar caixas de bombons, que serão doadas para crianças carentes. O evento ocorrerá no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha, no dia 16 de abril, a partir das 19h e será aberto ao público.

Júnior informou que os times que tiverem interesse em participar do evento podem entrar em contato com por meio das redes sociais. Além disso, cada equipe deverá doar 12 caixas para participar e serão limitadas para 12 grupos participantes.

O organizador explicou que as caixas arrecadadas serão doadas para as crianças do bairro Osmar Dutra e ainda para as que moram em bairros vizinhos.