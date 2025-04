Tradicional Feira do Peixe chega à 10ª edição em Três Lagoas na quinta-feira

Na quinta-feira (17), a tradicional Feira do Peixe de Três Lagoas chega à sua 10ª edição. O evento será realizado na Feira Central, das 6h às 18h, oferecendo à população pescados frescos, de qualidade e com preços acessíveis.

Promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia (SEDECT), em parceria com a Associação dos Feirantes de Três Lagoas (FEIRATRES), por meio da Diretoria de Turismo, a Feira do Peixe foi instituída pela Lei nº 3.167, de 29 de junho de 2016, e se consolidou como uma das ações mais aguardadas do calendário municipal.