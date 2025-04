Ruas em Três Lagoas têm sentido de direção alterado para melhor fluidez no trânsito

De acordo com o diretor de trânsito, Edgar Wagner, a medida é necessária diante do crescimento da frota municipal, que já ultrapassa 110 mil veículos. Durante os horários de pico, agentes de fiscalização estarão nas ruas para orientar os motoristas quanto às novas direções.

Uma das alterações já implantadas foi na rua Manuel Oliveira Gomes, ao redor do estádio da ADEN, que agora possui sentido único em direção à rua Custódio Andreus. A decisão foi tomada após estudos de tráfego na região, que também engloba áreas com alto fluxo, como o batalhão da Polícia Militar e o Samu.

O Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas está promovendo mudanças no sentido de direção de algumas ruas da cidade, com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e reduzir riscos de acidentes em vias estreitas e de grande movimentação.

Outras mudanças estão previstas, como a alteração no sentido da rua João Marquezi, que passará a operar no sentido centro-bairro, facilitando o acesso à Avenida Auris Ribeiro. Para quem trafega no sentido contrário, a alternativa será pelas ruas Manuel Ferreira e Clarinda Garcia.

A Prefeitura garantiu que a sinalização será reforçada com cartazes informativos, buscando uma transição segura e consciente por parte da população.