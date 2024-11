Três Lagoas promove evento com ex-jogadores do Corinthians e celebra avanços no esporte

Três Lagoas têm se destacado pelo crescimento do esporte, com investimentos nas mais diversas modalidades e incentivo a novos atletas. Recentemente, o secretário da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel) do município, Antônio Rialino, esteve no programa TVC Agora, vinculado ao TVC HD, Canal 13.1, para divulgar as ações da secretaria e anunciar grandes eventos para o final de 2024. Um dos destaques é a parceria com a empresa Contato, que trará ao município, no próximo sábado (23), uma festa do futebol.

O evento será realizado no Estádio Municipal Benedito Soares da Motta, o “Madrugadão”, e contará com uma partida entre a seleção de veteranos do Corinthians e uma equipe de Três Lagoas. Entre os ídolos do Corinthians que estarão presentes estão Aílton Bezerra, Biro-Biro, Jorginho Putina e o famoso goleiro Dida. A ação, marcada para às 9h, também tem um caráter social, na qual o ingresso será 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite, que serão destinados a instituições filantrópicas da cidade.

O secretário de Esportes ressaltou a importância da mobilização da torcida, que, além de curtir um grande espetáculo esportivo, também contribuirá com a arrecadação de alimentos. “Este evento é uma festa para todos, com uma ação solidária que não gera custos para o município”, afirmou.