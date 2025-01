Três Lagoas Sport Clube aposta na base e aguarda apoio da prefeitura para 2025

O Três Lagoas Sport Clube (TLSC), sob nova gestão, reforçou o compromisso com o futebol de base e inscreveu-se em cinco categorias para o campeonato estadual de Mato Grosso do Sul. Apesar do planejamento ambicioso, o clube ainda aguarda definição sobre o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, fundamental para a continuidade dos trabalhos.

O presidente do TLSC, Sávio Bernardes, enfatizou a importância de investir na formação de jovens talentos. “A base é a sustentação do futebol. Nosso objetivo é criar uma estrutura sólida que permita alçar voos maiores no futuro”, afirmou Bernandes. Para 2025, as categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-20 estão inscritas, mas o clube também busca identificar novos talentos ao longo do ano.

A parceria com a prefeitura tem sido essencial para o funcionamento do projeto, já que o clube utiliza campos municipais e conta com o suporte de profissionais experientes, como o técnico Renato. “Ele é um dos pilares do nosso trabalho. Sua experiência como formador de atletas tem sido determinante”, explicou o presidente.