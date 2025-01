Três Lagoas terá o primeiro programa de Residência Médica na UFMS

O Câmpus de Três Lagoas (CPTL) deu um passo histórico ao ser credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica do Ministério da Educação para oferecer seu primeiro programa de residência médica, em 2025, com foco em Medicina de Família e Comunidade.

A diretora da CPTL, Larissa Barcelos, comemorou a conquista do credenciamento do curso de Medicina, que celebra uma década de existência. “É um momento histórico para a CPTL e para Três Lagoas. Esse programa reflete nosso compromisso em formar especialistas que atendem às necessidades da população brasileira e fortalecem o Sistema Único de Saúde”, afirmou.

O coordenador do curso de Medicina, Vinícius Neves, explicou que a proposta nasceu do esforço coletivo do corpo docente. “Desenvolvemos a proposta a partir de uma análise cuidadosa do processo e submetemos o projeto. A residência em Medicina de Família e Comunidade é uma prioridade para o Ministério da Saúde e também é fundamental para fixar médicos no município. Nosso objetivo é que, em breve, mais especialistas estejam presentes nas unidades de saúde de Três Lagoas”, disse.

O programa terá início em março de 2025, com duração de dois anos. As atividades serão realizadas principalmente nas Unidades de Saúde da Família de Três Lagoas. No entanto, os residentes também farão estágios em pediatria, ginecologia, pequenas cirurgias, enfermaria clínica, urgência, docência e gestão. Haverá, por parte dos residentes, ações também de preceptoria, contribuindo com a graduação do Curso de Medicina.

Inicialmente, o programa oferecerá duas vagas anuais e, a partir de 2026, contará com quatro residentes ativos (dois R1 e dois R2). O CPTL contará com uma parceria do Hospital Auxiliadora, do Hospital Regional da Costa Leste e da Prefeitura de Três Lagoas, que financiará as bolsas no valor mensal de R$ 5,5 mil.

Neves destacou que a expansão da Estratégia de Saúde da Família e a carência de especialistas na região tornam uma iniciativa ainda mais relevante. “Apesar da abertura de cursos de Medicina no interior, a ausência de residência médica dificulta a fixação de profissionais. Com esse programa, damos um passo importante para mudar esse cenário e esperamos que ele seja o primeiro de muitos no CPTL”, enfatizou.

Para a diretora Larissa Barcelos, o credenciamento abre caminho para novos projetos. “Esse programa inaugura uma nova etapa na formação médica em Três Lagoas e aponta para o desenvolvimento de outras especialidades demandadas pela região. A conquista só foi possível graças ao trabalho dedicado de nossos professores e técnicos, além do apoio essencial da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde e dos hospitais parceiros. Essa vitória é coletiva e reafirma nosso compromisso com a formação de excelência e a saúde da população”, concluiu.