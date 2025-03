Três Lagoas terá troca gratuita de lâmpadas antigas por modelos de LED

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), em parceria com a Neoenergia Elektro, promoverá o projeto ‘Energia Com Cidadania’. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética do Grupo Neoenergia, regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e tem como objetivo incentivar o consumo consciente de eletricidade.

O projeto permitirá a troca gratuita de lâmpadas antigas por modelos de LED, que são 40% mais econômicos e sustentáveis. A ação também contará com a participação das distribuidoras Coelba, Celpe, Cosern, Elektro e Neoenergia Brasília, ampliando o impacto da iniciativa e conscientizando a população sobre eficiência energética.

Quem pode participar?

Para realizar a troca, é necessário:

Ser morador de Três Lagoas;

Ser cliente residencial ou de baixa renda da Neoenergia Elektro;

Apresentar uma conta de energia e o RG do titular;

Levar de 1 a 5 lâmpadas antigas (fluorescentes compactas, incandescentes ou halógenas);

Não ter trocado mais de 8 lâmpadas pelo projeto nos últimos seis anos.

Locais e horários

As trocas serão realizadas nos seguintes locais e datas: