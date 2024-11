Três pessoas são presas suspeitas de sequestrar e manter homem em cárcere privado

Pelo menos três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um sequestro, cárcere privado e lesão corporal, no município de Ilha Solteira, interior paulista. Dois dos suspeitos são de Três Lagoas e ainda há outras duas pessoas consideradas foragidas. O fato ocorreu na noite de segunda-feira (4), na cidade paulista e foi registrado pela Polícia Militar.

O boletim de ocorrência destaca que cinco suspeitos armados, com pistola, arma de choque e barra de ferro teriam colocado um homem no porta-malas de um carro dizendo que iriam matá-lo. A vítima estava na casa de um morador da cidade quando foi sequestrada pelo grupo. O homem sofreu agressões e foi levado para casa onde reside.

Pistola 9mm, com seis munições intactas, foi apreendida pela PM após suspeito tentar jogar em mata. Foto: PM/Ilha Solteira (SP).

A Polícia Militar de Ilha Solteira e a Força Tática de Andradina receberam informações do caso e passaram a monitorar o grupo. Durante o patrulhamento, uma equipe policial se deparou com o veículo, que tinha as características da ação criminosa, e dentro estavam três dos suspeitos, de 20, 19 e 43 anos. Um deles tentou despistar e jogar na mata uma pistola 9mm, com seis munições intactas. O trio foi abordado pelos policiais e um deles confessou o crime. Ele relatou que a mãe dele é casada com o homem que estava no porta-malas. No entanto, a mulher estaria sofrendo violência doméstica e, por isso, ele e mais quatro amigos foram até a cidade tirar satisfação com o agressor. Além disso, o jovem disse ainda que a mãe estava desaparecida.