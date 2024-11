TVC na Rua: moradores do Jardim Alvorada reclamam de mau cheiro e esgoto a céu aberto

O quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora, esteve no bairro Jardim Alvorada nesta sexta-feira (29) para ouvir as queixas de moradores sobre o esgoto que transborda na rua Wilson Carvalho de Viana. De acordo com relatos, o problema persiste independentemente do clima, causando mau cheiro constante e preocupações com a saúde pública.