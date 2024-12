Três Lagoas encerra o ano de 2024 com variações climáticas ao longo desta terça-feira (31). Os termômetros marcaram mínima de 23°C, enquanto a máxima pode alcançar 33°C.

Três Lagoas inicia nova gestão com cerimônia de posse nesta quarta-feira

Recomendação é que as apostas sejam feitas com antecedência para evitar complicações

A manhã é de sol, mas o aumento de nuvens já antecipa mudanças no tempo. À tarde, pancadas de chuva estão previstas para atingir a região, trazendo alívio do calor. À noite, o clima volta a ficar estável, com céu aberto e temperaturas mais amenas.