Vereadores encerram mandato com a devolução de R$ 48 milhões

Os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Três Lagoas foram oficialmente encerrados na última terça-feira (17), com a realização da última sessão do ano. Na pauta, foi apreciado e aprovado, com ressalvas, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado (TCE) referente às contas de 2022 da prefeitura. Encerrando um ciclo de quatro anos, a legislatura de 2021 a 2024 se destacou pela gestão eficiente, que resultou na devolução de R$ 48 milhões ao Executivo ao longo do mandato.

O presidente da Câmara, Cassiano Maia (PSDB), que a partir de janeiro de 2025 assume o cargo de prefeito de Três Lagoas, fez uma avaliação positiva da legislatura e ressaltou os avanços alcançados. “Encerramos este ciclo com a certeza de que a população reconheceu nosso trabalho. Buscamos aumentar a credibilidade da Câmara e manter a seriedade nos projetos vindos do Executivo, aprovando todos os orçamentos para que a cidade não parasse”, destacou Maia.

Números

Durante o ano de 2024, foram realizadas 43 sessões ordinárias e duas extraordinárias, nas quais foram discutidos e aprovados: 29 projetos do Poder Executivo; 9 projetos do Legislativo e 105 decretos legislativos.

Além disso, os vereadores apreciaram seis vetos e seis pareceres do Tribunal de Contas, arquivaram oito projetos, rejeitaram 17 e retiraram 24 de pauta. Também foram apresentadas 826 indicações, das quais cerca de 70% foram destinadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito.

Legado