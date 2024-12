Vítima de violência doméstica chora e pede à PM para o marido não ser preso

Um caso de violência doméstica contra uma mulher grávida, na manhã de segunda-feira (16), repercutiu, em Três Lagoas, após a vítima, em lágrimas, pedir à Polícia Militar para que o agressor, que é o marido dela, não fosse preso. Ele foi levado pelos policiais para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

O fato ocorreu na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Vila Haro, no momento em que a vítima procurava pelo marido e o encontrou com outra mulher. A cena resultou em um desentendimento entre eles e agressão. A mulher agredida correu até o portão do Crase Coração de Mãe, que fica na frente do local do fato, para pedir socorro.