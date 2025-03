Motociclista desvia de bike e morre na Ranulpho Marques Leal

Um acidente fatal foi registrado no início da noite desta quinta-feira (13), envolvendo uma motocicleta Honda Bis vermelha, conduzida por uma mulher de 30 anos, na Avenida Ranulpho Marques Leal, no bairro Jardim Alvorada, região Leste de Três Lagoas (MS).

A vítima seguia do sentido Cristo (Norte), para (Sul) Avenida Advogado Rosário Congro quando, ao se aproximar do cruzamento da avenida com a Rua Bruno Garcia, teve a frente fechada por um ciclista. Para evitar atropelar o homem, a motociclista fez uma manobra brusca, desviando para o acostamento à direita, momento em que perdeu o controle da moto e colidiu violentamente contra um poste.