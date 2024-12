Feriado de Natal será de tempo instável e chuvoso em Três Lagoas

A quarta-feira (25), de Natal, amanheceu com céu nublado e teve chuva fraca durante a madrugada, em Três Lagoas. A previsão do tempo indica que o dia de hoje será de sol com muitas nuvens passando a chuvosos à tarde, e à noite.

De acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o feriado de Natal será chuvoso em todo Mato Grosso do Sul. Além disso, há previsão de acumulados de chuvas mais significativos, que podem ultrapassar os 40 mm/24h. Essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica. Ainda, o deslocamento de cavados favorece a formação de instabilidades atmosféricas em toda a costa Leste do estado.