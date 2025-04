Operação Cidade Segura II combate tráfico doméstico em Brasilândia

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (15), a operação Cidade Segura II, com o objetivo de combater o tráfico doméstico de drogas no município de Brasilândia. A ação contou com apoio da Polícia Militar, da equipe do Canil da PM de Três Lagoas e da Polícia Penal.A investigação teve início após a prisão de um traficante conhecido como “Santista”. Com o avanço das diligências, os policiais civis identificaram que um dos fornecedores de entorpecentes da região estaria custodiado no Presídio de Segurança Média de Três Lagoas. A companheira do detento foi apontada como responsável por distribuir drogas a outros traficantes locais, além de realizar vendas diretas em sua residência, em Brasilândia.

Durante o cumprimento dos mandados de busca, foram realizadas vistorias na cela do detento e na casa da investigada. No presídio, o custodiado foi flagrado com um aparelho celular, que ele tentou destruir ao ser abordado. A mulher, em sua residência, também quebrou o celular ao perceber a chegada da polícia.