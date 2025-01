'Operação HeimDall' mobiliza polícias Civil e Militar em Três Lagoas

Na manhã desta quarta-feira (29), por volta de 6h, as polícias Civil e Militar de Três Lagoas deflagraram a “Operação Heimdall”, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão, além de prisões preventivas e de internação provisória de adolescentes, em diversos bairros da cidade.

Mais de 30 policiais e dez viaturas, envolvendo equipes de todas as delegacias da Polícia Civil e do Batalhão da Polícia Militar, participaram da operação, que foi resultado de uma investigação conjunta entre a 3ª Delegacia de Polícia Civil, a Seção de Investigação Geral (SIG) e o Núcleo Regional de Inteligência (NRI), com apoio do Ministério Público.

A operação foi desencadeada após ameaças trocadas por suspeitos de dois bairros de Três Lagoas, que se mostraram armados por meio das redes sociais. O confronto virtual, segundo a Polícia Civil, levou a uma tentativa de homicídio, o que motivou o aprofundamento da investigação.