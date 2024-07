A Casa é Sua: conheça a casa modelo do Condomínio Alea

Nesta terça-feira (23), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, apresentou o novo condomínio de Três Lagoas, o Alea. Embora as obras ainda não tenham sido iniciadas, o projeto das casas é inovador, incorporando alta tecnologia e qualidade de vida.

Os residenciais do Alea possuem a estrutura e organização de condomínios fechados, com casas únicas, não geminadas, além de áreas de lazer e muita natureza. O gerente Luiz Henrique Batista destaca o método construtivo diferenciado. "Utilizamos a tecnologia wood frame, uma construção limpa e sustentável", explica.

Continue Lendo...

As casas são construídas com paredes que têm oito camadas, garantindo conforto térmico, isolamento acústico, vedação e acabamento. Essas paredes suportam até 4,5 toneladas.

O projeto também está integrado ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida, permitindo o financiamento do imóvel. "As taxas são reduzidas e, junto com a construtora, conseguimos financiar 100%, um grande diferencial que tem acelerado as vendas", afirma Luiz.

Cada terreno possui 85 m², com 43,50 m² de área construída. As casas incluem dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar, varanda coberta e vaga de estacionamento. Há espaço para expandir a construção da casa, e para Pessoas com Deficiência (PCD), há um projeto com banheiro adaptado.

O condomínio oferece ainda portaria para maior segurança, playground, estação fitness, espaço para pets e churrasqueira.

Veja o quadro completo abaixo: