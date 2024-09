A Casa é Sua: Cóz Jeans chega com novidades e preço único em Três Lagoas

O quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, nesta terça-feira (17), visitou a loja Cós Jeans.

Cós Jeans é uma novidade em Três Lagoas, onde o diferencial é encontrado em cada modelo. Os produtos são destinados a todos públicos: masculino, feminino, jovem e infantil. Com disponibilidade de peças coringas que não podem ficar de fora do seu guarda-roupa.

Esta é a 50° loja da franquia, a fábrica fica localizada em Maringá, no Paraná. Com bons produtos feitos direto para o consumidor e condições de entregar peças maravilhosas pelo preço único de R$79.99.

Na unidade são encontrados jeans com variedades de cores e formatos. Desde calças, bermudas, camisetas, jaquetas, vestidos, sais, coletes e tudo o que você possa imaginar com um valor especial que cabe no seu bolso.

O proprietário, Romão, destaca que o principal para fidelizar um cliente não se trata apenas de preço e qualidade, mas conta também um atendimento de excelência.

Confira a entrevista abaixo: