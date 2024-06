A Casa é Sua: Mister pré teen nacional é de Três Lagoas

Nessa quinta-feira (6), o quadro "A Casa é Sua", do programa TVC Agora, conheceu o Mister Pré Teen Nacional, Felipe Salomão, que mora em Três Lagoas.

Aos 12 anos e com apenas um ano de carreira, Felipe já conquistou os títulos de Mister Infantil Três Lagoas 2023, Mister Turismo Três Lagoas Pré-Teen 2023-2024, Mister Turismo Mato Grosso do Sul Pré-Teen 2023-2024 e Mister Brasil Turismo Pré-Teen 2023-2024.

Ele conta que tudo começou despretensiosamente. "Eu, meu pai e minha mãe estávamos em um resort, curtindo um pouco a água, quando algumas pessoas que tiram fotos nos abordaram e tiraram algumas fotos da nossa família. Eu também tirei algumas fotos sozinho, que acabei postando nas minhas redes sociais. Essas fotos bombaram muito mais do que eu esperava! Algumas agências começaram a me procurar, perguntando se eu queria fazer testes para ser mister. E foi assim que tudo começou."

A mãe dele, Jaqueline Salomão, conta sobre o sentimento dessas conquistas. “Ser mãe do Felipe é um orgulho, porque ele é muito sonhador. Ele sempre sonhou em ser modelo e adora o que faz hoje. Ele sempre nos pediu isso, mas achávamos que estava um pouco fora da nossa realidade. Depois que postamos aquelas fotos, as pessoas começaram a perguntar sobre ele, querendo saber quem era o Felipe e se ele estava disponível para fazer alguns trabalhos como modelo. Algumas agências também nos procuraram. Foi então que percebemos que isso poderia se tornar realidade. Ele começou por uma agência de Ilha Solteira, onde ganhou seu primeiro título. Hoje, ele está com a Fênix Eventos, através do coordenador do concurso, Beto Brasil”.

Jaqueline relata sobre o dia a dia da família e como eles acompanham o Felipe nos eventos. “Temos uma rotina diária normal, tanto eu quanto o pai dele trabalhamos, então nosso dia é sempre corrido. O Felipe também tem uma agenda cheia com trabalho, estudos e atividades físicas durante a semana. Geralmente, os eventos acontecem fora do horário normal, à noite, nos finais de semana ou feriados. Sempre damos um jeito de encaixar tudo na nossa programação”.

Felipe conta que ficou sem acreditar quando ganhou o primeiro título. “Foi uma sensação muito boa, como se eu não estivesse acreditando. Fiquei muito feliz, pois sempre foi meu sonho ser um influenciador. Já tive várias inspirações, observando outros influenciadores”.

