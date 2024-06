A Casa é Sua: saiba o que faz um 'pet sitter'

O quatro ‘A Casa é Sua’ do programa do TVC Agora, desta terça-feira (18), abordou sobre a profissão ‘pet sitter’, sigla em inglês que significa “babá de pet”, que é um serviço alternativo ideal para quem precisa sair de casa, mas não quer deixar o pet sozinho.

O Maycon Fonseca Bilibio, que já trabalha há mais de um ano como ‘pet sitter’ participou do ‘A Casa é Sua’ e contou como funciona a rotina da profissão e os serviços ofertados, além de ser uma oportunidade de abrir o próprio negócio, em um nicho que está aquecido no mercado.

“Cuidamos de charrocos, gatos, passarinhos, peixes e até plantas. O ‘pet sitter’ funciona com a higienização do local, cuidado do pet enquanto a mãe está viajando, e enviamos fotos e vídeos, para elas ficarem tranquilas, na viagem. Cada família e pet é um amor diferente”, contou Maycon Fonseca.

O serviço do pet sitter realiza limpeza do local em que o pet faz suas necessidades, passeios com pet, caso o tutor solicite, limpeza e abastamento do comedouro e bebedouro, além de outros cuidados de amor, carinho e entretenimento para o pet.

Saiba mais na entrevista abaixo: