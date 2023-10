Assista o vídeo institucional e conheça o Grupo RCN de Comunicação

A nossa história começou há mais de 70 anos, com a bandeira do hiperlocalismo. O Grupo RCN de Comunicação iniciou sua trajetória com o Jornal do Povo, em 1949, em Três Lagoas (MS). Atualmente, o Grupo é composto por 12 veículos de comunicação – um dos maiores geradores de conteúdo jornalístico e de entretenimento de Mato Grosso do Sul. Além de Três Lagoas, possui filiadas em Campo Grande, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

Diariamente são impactadas cerca de 3,5 milhões de pessoas em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Cobertura que proporciona ao Grupo RCN alcançar os objetivos de seus clientes, acompanhando tendências e inovações do mercado.

Assista abaixo o vídeo institucional e conheça o Grupo RCN de Comunicação: