Papo Reto: psicopedagogo lança livro 'Identificando sinais de autismo na primeira infância'

O quadro Papo Reto, do programa TVC Agora, de quinta-feira (4), recebeu o psicopedagogo e escritor Celso Cavalheiro, autor do livro ‘Identificando Sinais de Autismo na Primeira Infância’.

No dia 2 de abril, o mundo celebrou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Durante todo o mês, o país se mobiliza na campanha "Abril Azul" para discutir políticas públicas, promover a conscientização e a compreensão do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essa iniciativa ocorre principalmente nas salas de aula, junto aos profissionais da educação e estudantes.

Segundo dados do Ministério da Educação, de 2022 a 2023, mais de 200 mil estudantes autistas foram matriculados na rede pública de ensino, no Brasil. Celso Cavalheiro destaca que isso é um avanço significativo, especialmente diante das preocupações dos pais em relação à inclusão nas escolas.

O foco do livro de Celso está na capacitação dos professores para identificar os sinais de autismo nas crianças desde a creche, uma vez que passam grande parte do dia com os alunos devido à ausência dos pais, que muitas vezes precisam trabalhar.

Até o ano de 1945, o autismo era classificado junto com a esquizofrenia. Posteriormente, as doenças foram separadas e o TEA foi reconhecido como um transtorno comportamental. No entanto, as informações sobre o autismo demoraram a se disseminar, e somente a partir dos anos 2000 a doença começou a ganhar visibilidade. Atualmente, o acesso às informações sobre o autismo é mais fácil devido à internet e à televisão, o que auxilia as famílias na busca por um diagnóstico precoce.

Veja a reportagem abaixo: