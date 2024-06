TVC na Rua: morador do bairro Vila Alegre reclama de infestação de escorpião

Um morador do bairro Vila Alegre, em Três Lagoas, tem enfrentado problemas de infestação de escorpiões na residência dele devido à presença de um terreno baldio sujo ao lado. Ele relata que os moradores têm despejado lixo no terreno, além do mato que cresce descontroladamente, o que tem contribuído para a proliferação desses animais peçonhentos na região.

A situação tem gerado preocupação entre os moradores, pois o risco de acidentes com escorpiões aumenta consideravelmente em áreas com esse tipo de condição. O morador solicita que sejam tomadas providências das autoridades competentes para que o terreno seja limpo e mantido em condições adequadas, a fim de evitar problemas de saúde e garantir a segurança da comunidade.

A equipe de reportagem do Grupo RCN entrou em contato com a prefeitura e a última denúncia formalizada foi registrada em janeiro deste ano. Após a fiscalização emitir uma multa ao proprietário, a pasta responsável solicitará que o fiscal retorne ao local para avaliar a situação e aplicar novas sanções caso seja constatado que o proprietário não cumpriu as sanções anteriores.

Em caso de reincidência, a multa será dobrada. Conforme o código de postura do município, todos os proprietários, seja de lotes baldios ou edificados, têm a obrigação de mantê-los limpos, independentemente de notificação ou multa pela fiscalização municipal. Além disso, é responsabilidade do proprietário limpar terrenos baldios com mato alto e sujeira, não da administração pública. Os meios oficiais para fazer denúncias são os números de telefone 67 9923 21364 ou pelo site da ouvidoria.

