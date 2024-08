TVC na Rua: moradora registra escorpião em residência

Uma moradora do bairro Jardim Acácias, em Três Lagoas, registrou um escorpião na residência dela. Por conta do calor intenso e da baixa umidade relativa do ar, é comum o aparecimento desses animais peçonhentos.

A equipe de reportagem do Grupo RCN entrou em contato com a prefeitura, que enviou uma nota informando que, se alguma pessoa encontrar um animal peçonhento na residência, deve se afastar lentamente para não o assustar, mas manter atenção onde ele está.

Com isso, deve-se entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) ou o Corpo de Bombeiros, solicitando ajuda. Para pedir ajuda ao CCZ, basta ligar para 67 9921 1668, ou, se preferir, ir até a sede do serviço, localizada na rua Egídio Tomé, número 5562. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O cidadão também pode falar diretamente com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, disponível 24h por dia.

Outra recomendação é que as pessoas jamais manuseiem escorpiões diretamente. Se for necessário mover o animal, deve-se utilizar um graveto longo ou uma pinça para empurrá-lo para dentro de um frasco.

Para prevenir o aparecimento desses animais, é importante manter a casa ou apartamento limpo, evitando o acúmulo de lixo, entulho, folhas secas e materiais de construção. Buracos no chão ou nas paredes podem servir de esconderijo, assim como roupas sujas ou molhadas deixadas no chão, que também podem abrigar escorpiões.

