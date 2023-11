TVC na Rua: Sanesul desperdiça água potável no bairro Vila Piloto

Na própria sede da companhia de água e esgoto de Mato Grosso do Sul, a Sanesul, é possível observar um cenário de desperdício de água potável, conforme registrado pela moradora Sirlene Lopes, no bairro Vila Piloto.

Enquanto enfrentamos desafios climáticos significativos, como a seca no norte do Brasil e as enchentes no Sul, é necessário o alerta para racionar o consumo de água. Cada pessoa tem a responsabilidade de preservar esse recurso natural, e observar a própria sede da companhia desperdiçar água potável, é falta de consideração com os moradores.

