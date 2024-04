Viver Melhor: saiba como são feitos os exames e procedimentos da hemodinâmica

O programa semanal “Viver Melhor”, da TVC HD, Canal 13.1, traz informações sobre os serviços oferecidos no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas. O programa é exibido de segunda a domingo, com edição inédita às quintas-feiras, sendo apresentado pelo diretor executivo da unidade, Marco Antônio Calderon.

O entrevistado foi médico cardiologista e hemodinamicista, João Paulo Nunes Fernandes, que explicou sobre como são feitos os exames e procedimentos da hemodinâmica do Hospital Auxiliadora.

De acordo com João Paulo, a hemodinâmica é uma especialidade recente da medicina que estuda o movimento do sangue dentro do corpo humano, em especial, a circulação sanguínea nos vasos sanguíneos e o funcionamento do coração. Esses procedimentos são essenciais para diagnosticar e tratar condições cardiovasculares, como doenças das artérias coronárias, hipertensão arterial, aneurismas e malformações vasculares.

Há 30 anos atrás, quando se diagnosticava uma obstrução em alguma artéria do coração, a única opção de tratamento era uma cirurgia invasiva com o peito aberto. Porém, com o avanço da tecnologia, esses pacientes podem ser submetidos aos procedimentos da hemodinâmica, que são mais rápidos, menos invasivos e oferecem maior eficácia, com menor risco.

