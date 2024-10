Características, desenvolvimento e planejamento da produção leiteira no Centro-Oeste

As características da produção leiteira no Centro-Oeste do Brasil e como o bom desenvolvimento e planejamento de pastagem podem garantir melhores resultados e produtividade, foram os temas tratados no quadro “O Olho do Dono“, no programa CBN Agro.

Durante o programa, o gerente de pecuária do Grupo Guarujá, Hamilton Luiz de Nadai e Enzo Angeli Fioruci, supervisor de pecuária Grupo Guarujá, explicaram as oportunidades da produção de leite no centro-oeste, como o planejamento e manejo de pastagens podem influenciar o custo de produção e qual o momento ideal de planejar a utilização das pastagens no período das secas.