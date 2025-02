Anunciadas mais de 600 vagas de emprego no município

A última semana de fevereiro traz boas notícias para os moradores de Aparecida do Taboado, com a oferta de mais de 600 vagas de emprego em aproximadamente 110 áreas da cadeia produtiva local.

As oportunidades refletem um cenário de aquecimento da economia e a crescente demanda por mão de obra qualificada e não qualificada na região.

As vagas são distribuídas por diferentes funções, abrangendo tanto cargos que exigem experiência quanto aqueles que não necessitam de formação específica, permitindo que pessoas de diversos níveis sociais e de experiência profissional possam concorrer às oportunidades.

Esse movimento é um indicativo claro de que os setores empresariais estão em expansão, absorvendo trabalhadores e contribuindo para o fortalecimento da economia local.

A Casa do Trabalhador de Aparecida do Taboado está realizando o cadastramento dos candidatos às vagas. Segundo Tamirys Souza Santos, coordenadora da agência, após a inscrição, as empresas responsáveis pelas vagas analisam os currículos e realizam as contratações conforme a necessidade.

A ação fortalece a relação entre as empresas e a comunidade, impulsionando o emprego e o desenvolvimento no município.

Aparecida do Taboado segue demonstrando um ambiente promissor tanto para quem busca recolocação profissional quanto para os empresários que investem no crescimento do município.

Vagas anunciadas

Abastecedor de Linha de Produção

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria

Ajudante de Obras

Ajudante de Reflorestamento

Alimentador de Linha de Produção

Almoxarife

Analista de Controle de Qualidade

Analista de Laboratório de Controle de Qualidade

Analista de Laboratório Químico

Analista de Planejamento e Orçamento

Apontador de Campo

Assistente Administrativo

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Agricultura

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Expedição

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Linha de Produção

Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica

Auxiliar Técnico de Controle de Qualidade

Auxiliar de Tráfego

Auxiliar Técnico de Geração de Energia

Auxiliar Técnico de Instalações Eletromecânicas

Balanceiro

Borracheiro

Cabeça-de-campo

Camareira de Hotel

Chefe de Serviço de Limpeza

Colorista

Comprador

Desossador

Eletricista

Eletricista de Instalação de Veículos Automotores

Eletricista de Instalações Industriais

Eletricista Instalador de Baixa e Alta Tensão

Encarregado de Manutenção

Faturista

Frentista

Gerente Industrial

Instrutor Agrícola

Lavador de Carros

Lubrificador de Máquinas

Matador (margarefe)

Mecânico de Máquinas Pesadas (manutenção)

Mecânico Lubrificador de Manutenção Industrial

Mestre de Solda e Corte

Montador Mecânico de Máquinas Agrícolas

Motorista de Automóveis

Motorista de Caminhão

Motorista de Caminhão-pipa

Motorista Entregador

Operador de Balança (concreto)

Operador de Caldeira

Operador de Colheitadeira

Operador de Guindaste Móvel

Operador de Moenda na Fabricação de Açúcar

Operador de Pá Carregadeira

Operador de Produção de Álcool

Operador de Trator Florestal

Pintor de Obras

Professor para EJA Ensino Fundamental

Professor de Educação Física

Professor de Informática

Professor de Música

Serralheiro

Soldador

Soldador Elétrico

Técnico Agrícola

Técnico de Laboratório Industrial

Técnico em Manutenção Elétrica

Técnico em Laboratório (borracha)

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico Instrumentista

Técnico Mecânico

Torneio Mecânico

Trabalhador na Operação de Sistema de Irrigação por Superfície e Drenagem

Trabalhador Rural

Tratorista Operador de Roçadeira

Tratorista Agrícola

Tratorista Operador de Semeadeira

Vaqueiro

Vendedor de Comércio Varejista

Zelador.