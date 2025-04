Câmara encaminha indicações apresentadas por vereadores na sessão ordinária

A Câmara Municipal de Aparecida do Taboado realizou na manhã desta segunda-feira (14/04), mais uma sessão ordinária, com destaque para indicações apresentadas pelos vereadores, que serão encaminhadas aos setores competentes para a tomada de providências.

Uma das proposições será endereçada ao deputado federal Vander Loubet.

Indicações

Vereadora Patrícia da Saúde (PSD): manutenção na iluminação e substituição por lâmpadas de LED na Praça “Adília Ribeiro de Mendonça”, localizada no Bairro São Jerônimo; implantação de exaustores eólicos na Feira Livre do Pequeno Produtor de Aparecida do Taboado “Augusto Carvalho”; construção de uma canaleta na Rua Genesy Alves Gouveia, no cruzamento com a Avenida João Pedro Pedrossian.

Vereadora Cláudia Padim (PL): construção de uma pista de caminhada na Avenida Porto Taboado, na altura do nº 2.217 até a rotatória.

Vereador Matheus Costa (PP): instalação de placas denominativas das estradas vicinais e regiões rurais.

Vereador Marcelo Jardineiro (PSD): implantação de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica na Rua Sinhaninha; contratação de um coveiro para atender à demanda do Cemitério Municipal; construção de canaleta no cruzamento da Avenida Orlando Mascarenhas com a Rua Cuiabá, no Jardim Jerusa; recapeamento asfáltico de toda a extensão da Rua das Paineiras, no Jardim do Lago; implantação de sistema de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, meio-fio e sinalização na Rua Agenor Pedrosa.

Vereadores Maurão (PSDB), Jucleber Bim (PL), Gilsinho do Binega (PRD), Marcelo Jardineiro: solicitação ao deputado federal Vander Loubet, para que faça gestão junto ao Governo Federal no sentido de executar o Programa Minha Casa Minha Vida no município de Aparecida do Taboado, para atender famílias beneficiárias de programas de interesse social.

Vereadores Matheus Costa, Amanda da Saúde (PP) e Jucleber Bim: criação de uma sala de atendimento prioritário destinada às crianças especiais e com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na Unidade Básica de Saúde “Manoel Rodrigues da Silva” – UBS Central.