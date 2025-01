Ciclista fica ferido após acidente grave na Avenida da Saudade

No último domingo (26/01), um acidente de trânsito envolvendo um motociclista e um ciclista deixou um homem de 45 anos gravemente ferido na Avenida da Saudade, em Aparecida do Taboado, nas proximidades do Cemitério Municipal.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o ciclista estava consciente, mas desorientado, apresentando sinais de traumatismo craniano com hemorragia. Imediatamente, ele foi atendido pelos socorristas, que realizaram os primeiros socorros no local.

Devido à gravidade dos ferimentos, especialmente o traumatismo craniano, a vítima foi encaminhada de emergência para o Pronto Socorro de Aparecida do Taboado, para receber os cuidados médicos.