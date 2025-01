Com simulacro, homem rouba farmácia, invade escritório e vai preso pela PM

Na manhã de segunda-feira (20/01), Aparecida do Taboado foi palco de uma operação policial que resultou na prisão de um criminoso logo após ele cometer um assalto. O homem, que estava usando um moletom vermelho, roubou a Farmácia São José, localizada na Avenida São Cristóvão, e fugiu, mas foi capturado em seguida graças à ação rápida da Polícia Militar.

De acordo com as autoridades, o criminoso chegou à farmácia de bicicleta e, com uma arma em punho, rendeu a funcionária, exigindo o dinheiro do caixa. Além disso, ele ainda roubou do proprietário do estabelecimento uma corrente de ouro e uma aliança. Após cometer o crime, o assaltante fugiu em direção a um escritório nas proximidades, onde manteve duas mulheres sob a mira da pistola e ameaçou chamar a polícia.

Com o cerco policial se fechando, ele saiu do escritório e pulou o muro de uma casa desabitada, que possuía um quintal coberto de matagal. Durante esse período, a polícia foi informada por populares sobre o paradeiro do suspeito, com o auxílio de câmeras de segurança instaladas nos comércios da região.

Os policiais militares localizaram o criminoso escondido no quintal, após encontrarem marcas de calçado no muro da casa. Com ele, foram apreendidos um simulacro de pistola (arma de brinquedo), uma faca de 28 centímetros, dois relógios de pulso e R$ 451 em espécie. Durante a abordagem, a polícia ainda conseguiu localizar a corrente de ouro roubada na farmácia.

O suspeito foi levado à Delegacia de Polícia Civil, onde revelou ser natural de Araçatuba (SP) e estar há 15 dias em Aparecida do Taboado. Ele alegou que o assalto foi cometido para conseguir dinheiro e comprar crack, substância da qual é usuário.

O criminoso foi preso em flagrante e está à disposição da Justiça na Cadeia Pública de Aparecida do Taboado. Assista à reportagem da ocorrência no RCN Notícias: