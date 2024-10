Em outubro, as equipes de Recursos Humanos (RH), Medicina do Trabalho e Meio Ambiente da Alcoolvale realizaram a campanha Outubro Rosa.

O principal objetivo da ação é conscientizar as colaboradoras sobre o câncer de mama e o câncer de colo do útero, proporcionando acesso às informações, incentivando o autoexame e os cuidados diários com a saúde da mulher.