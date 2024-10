Sindicato dos Servidores realiza jantar em comemoração ao Dia do Servidor Público

No dia 28 de outubro foi comemorado o dia do Servidor Público, uma data que celebra a dedicação de milhões de profissionais que atuam nas mais diversas áreas do governo, garantindo o funcionamento de serviços essenciais à população.

Em aparecida do Taboado (MS), o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais preparou uma grande festa para todos os servidores sindicalizados e convidados com uma decoração estruturada. O evento está marcado para este sábado (26), às 19h (Brasília) com um delicioso jantar, show ao vivo e sorteios de prêmios para os sindicalizados. Segundo o presidente, Gilson Alves Garcia, estima-se um público de 1.500 pessoas no evento que promete ser o melhor de todos os tempos.