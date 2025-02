ESFs terão horário estendido para vacina contra a dengue e atualização da carteira

Na próxima quinta-feira (06/02), as seis unidades de saúde de Aparecida do Taboado estarão funcionando em horário estendido até às 20h, com o objetivo de intensificar a vacinação contra a dengue. A medida, que faz parte de uma ação da Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, busca imunizar o público de 10 a 14 anos, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

De acordo com Daiane Pupin, secretária municipal de Saúde, a iniciativa faz parte do Programa Vacina Mais, que acontecerá em todo o estado.

A ação visa aumentar a cobertura vacinal, uma vez que os índices de imunização estão abaixo do esperado. A baixa adesão à vacina é preocupante, especialmente em um momento em que a infestação do mosquito Aedes aegypti está em níveis preocupantes, e os casos de dengue têm aumentado significativamente em diversas cidades.

Além da vacina contra a dengue, as unidades de saúde também estarão oferecendo a atualização da caderneta de vacinação para toda a população, garantindo que mais pessoas estejam em dia com a imunização contra outras doenças.

Os ESFs em que ocorrerá o atendimento são: Postos de Atendimento: Jardim do Lago, São Jerônimo, Vila Pereira, Central, Vila Barbosa, Jardim das Flores, Rural e Ranchos.

Assista à reportagem com a secretária no RCN Notícias: