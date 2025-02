Policial Civil se destaca com conteúdos informativos sobre violência doméstica

A advogada e escrivã de Polícia Civil, Priscila Guimarães, tem utilizado seu perfil no Instagram para divulgar conteúdos informativos sobre violência doméstica, alcançando quase 18 mil seguidores. Lotada há 6 anos na Delegacia de Defesa da Mulher em Santa Fé do Sul, São Paulo, ela tem sido uma voz ativa na luta contra esse crime, fornecendo apoio às mulheres que sofrem com abusos.

Com a crescente repercussão de seus posts, Priscila foi convidada para uma entrevista no programa RCN Notícias, da Rádio Cultura FM de Aparecida do Taboado, realizada na quinta-feira (06/02).

Priscila, na Rádio Cultura FM (Foto: Reprodução)

Durante a conversa, ela compartilhou sua motivação para se dedicar à defesa das mulheres e afirmou que a postura honrada de seu falecido pai foi um fator determinante. “Eu comecei a produzir esses conteúdos há dez meses, após perder meu pai, que sempre foi um exemplo para mim. Ele acreditava muito em mim, mais do que eu mesma, e me incentivava a palestrar, a motivar as pessoas”, contou Priscila emocionada.

A advogada explicou que, após o falecimento de seu pai, recebeu inúmeras mensagens de conforto de pessoas que ele havia ajudado ao longo da vida. Esse apoio fez com que ela refletisse sobre a disparidade entre o caráter do seu pai e os homens das mulheres que ela atende na delegacia. “Se todas as mulheres conhecessem homens com o caráter do meu pai, a história delas seria tão diferente”, disse.

Vídeos publicados por Priscila tem obtido grande engajamento (Foto: Reprodução)

Entre os vídeos que geraram maior repercussão em suas redes sociais, estão temas como a manipulação masculina, a lição da Chapeuzinho Vermelho, a mudança de comportamento no relacionamento e o empoderamento feminino, temas que têm ajudado a conscientizar e orientar mulheres em situações de violência.

Priscila Guimarães continua compartilhando sua experiência e conhecimento para apoiar mulheres em situação de risco. Seu perfil no Instagram, onde ela divulga essas mensagens, é @priguimaraes.defesadamulher.

Assista à reportagem do RCN Notícias: