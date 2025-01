Policiamento Militar Rural prende foragido da justiça que integra tribunal do crime

A Polícia Militar de Aparecida do Taboado anunciou a captura, na madrugada do domingo (26/01), de um homem que estava foragido do sistema prisional e, segundo informações da polícia, integrava o tribunal do crime de uma facção criminosa.

O caso ocorreu durante uma abordagem de rotina na região do contorno rodoviário da cidade.

A equipe do Batalhão de Polícia Militar Rural realizava patrulhamento ostensivo na área, com foco na prevenção de ilícitos na zona rural, quando notou um motociclista parado às margens da rodovia, próximo a uma placa de sinalização.

A atitude suspeita chamou a atenção dos policiais, que se aproximaram para realizar a abordagem. Ao perceber que seria abordado, o condutor fugiu em alta velocidade pela rodovia sentido à BR-158, mas acabou perdendo o controle da moto e caindo cerca de 500 metros à frente.

Após a queda, os policiais realizaram a abordagem e realizaram uma busca pessoal no indivíduo, mas nada de ilícito foi encontrado, apenas R$ 100 em espécie e um celular.

Durante a conversa com os policiais, o homem admitiu não possuir CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e revelou ser foragido do sistema prisional. Ele também informou que havia fugido após ser condenado por dois homicídios na cidade de Três Lagoas.

O suspeito foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aparecida do Taboado para realizar o exame de corpo de delito. Durante o atendimento, ele confessou ao médico de plantão que havia ingerido uma porção de cocaína antes da abordagem, mas o exame realizado não constatou a presença de substâncias ilícitas.

Além de ser foragido da Justiça, o homem, que estava morando em uma propriedade rural no município, era investigado por envolvimento no tráfico de drogas na região do contorno rodoviário. Segundo a polícia, ele atuava com o tráfico de entorpecentes, facilitando a entrega de drogas para caminhoneiros que realizavam encomendas por telefone.

A operação de tráfico ocorria com a droga sendo deixada no pé de uma placa de trânsito, onde o suspeito tirava fotos do local e enviava para os compradores. O pagamento era feito via PIX, e os caminhoneiros pegavam a droga e seguiam viagem.

Após a prisão, o homem foi conduzido junto com a motocicleta até a Delegacia de Polícia Civil, onde o Boletim de Ocorrência foi registrado.