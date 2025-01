Prefeitura renova convênio com entidades em mais de R$ 1,4 milhão no ano

A Prefeitura de Aparecida do Taboado, sob a gestão do prefeito José Natan, realizou nesta quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, uma reunião para a renovação dos convênios com entidades filantrópicas do município, contemplando um reajuste de 4,48% conforme o índice do IPCA-E, o que totalizou anualmente, R$ 1.466.627,88.

Lembrando que o atual Governo Municipal vem executando a assinatura dos convênios com as entidades, sempre no mês de janeiro, garantindo que todos recebam fielmente as 12 parcelas. Isso reafirma o compromisso de manter os repasses em dia, pois as contas das entidades precisam ser cumpridas rigorosamente.

As entidades beneficiadas incluem:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE);

Lar dos Idosos ‘Vicente Marques de Queiroz’;

Instituto Promocional ‘Dom Afonso Maria Fusco’;

Centro Espírita Joana D’Arc, responsável pelo Albergue Noturno ‘Jesus de Nazaré’;

Associação ‘Mãos que Brilham’;

Fundação Pio XII – Hospital do Câncer de Barretos;

Centro de Equoterapia Passo a Passo ‘Iná Cintra Cardoso’;

Corpo de Bombeiros de Aparecida do Taboado, vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Em sua fala, o prefeito destacou a importância dos convênios na garantia de assistência aos grupos mais vulneráveis da sociedade, como idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Primeiramente, gostaria de expressar minha gratidão a Deus e, em seguida, à minha equipe, cuja dedicação e organização tornaram isso possível. Reitero com muito orgulho, poder estar cumprindo o nosso compromisso em apoio contínuo às nossas entidades”, afirmou José Natan.

Representantes das entidades assinaram os convênios com o prefeito (Foto: Anamélia Rosa/DICOM)

Ele também ressaltou que a atualização e formalização desses termos de fomento no início do ano contribuem para a estabilidade financeira das entidades, permitindo que cumpram seus compromissos sem preocupações futuras. “Essa parceria representa uma conquista significativa para todas as entidades de Aparecida do Taboado”, concluiu o prefeito.

A cerimônia foi realizada no gabinete do Executivo, reunindo o prefeito José Natan, representantes das instituições beneficiadas, o secretário de Governo, Fátimo Dias; a secretária de Assistência Social, Michaele Mignoli; a secretária de Saúde, Daiane Pupin; e o secretário adjunto de Assistência Social, Jucelmo Souto.

Fonte: Anamélia Rosa/Diretoria de Comunicação