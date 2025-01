Vaca abandonada morre e proprietária responderá por maus tratos

Moradores da região do Jardim do Lago, em Aparecida do Taboado, denunciaram ao grupo de voluntárias do SOS São Francisco um caso de maus-tratos a animal. A situação foi registrada no sábado (18/01), por volta das 18h.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) e a Polícia Civil foram acionadas e deslocaram-se até o local, onde encontraram uma vaca abandonada. O animal apresentava um grande ferimento, coberto por moscas, e não conseguia se levantar havia cinco dias.