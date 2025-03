Vereadores sobem o tom e cobram melhorias na segurança do município

Aparecida do Taboado

Sanesul realizará na quarta-feira, dia 19, a troca de bomba do poço principal

Empresa emite novo comunicado alertando a população de Aparecida do Taboado, porque para a realização do serviço, o sistema será desligado temporariamente. Diz ainda que é um trabalho complexo, que contará com o apoio da equipe técnica da regional e de Campo Grande.