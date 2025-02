Milton Nascimento tem assento negado no Grammy

A situação veio à tona através da artista norte-americana Esperanza Spalding, parceira de Milton no álbum indicado. Indignada, ela usou as redes sociais para expor o ocorrido e expressar sua insatisfação.

Como forma de protesto, ela exibiu um cartaz no evento com a foto de Milton e a mensagem: “Essa lenda viva deveria estar sentada aqui!”.

A atitude do Grammy gerou revolta entre fãs, especialmente brasileiros, que lotaram as redes sociais da Recording Academy com críticas. Comentários como “Respeitem Milton Nascimento!” e “Justiça para Milton” dominaram as publicações relacionadas à premiação.

Nas redes sociais, o próprio Milton ainda não se pronunciou sobre o caso, mas compartilhou imagens e vídeos de sua chegada ao evento ao lado de Esperanza Spalding.