Luan Santana Cobra R$ 2 Milhões por Show em Festa de 15 Anos

O cantor Luan Santana foi o destaque de um evento luxuoso ao levar seu espetáculo Luan City para uma festa de debutante em Curitiba, na última sexta-feira (29). De acordo com informações do GShow, o cachê milionário de R$ 2 milhões evidenciou o caráter exclusivo e a magnitude da celebração, que reuniu aproximadamente 1.200 convidados no renomado Clube Curitibano.

A aniversariante, Jheniffer Lopes, não é apenas uma admiradora comum do cantor. Parceira de Thiago em uma dupla sertaneja, ela já teve a oportunidade de abrir mais de 10 shows de Luan ao longo de sua trajetória. Durante a festa, Jheniffer expressou sua emoção ao dividir o palco com seu ídolo, descrevendo o momento como “indescritível”.