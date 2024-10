Maiara Mastiga Vento em Vídeo e Preocupa

Após a repercussão do vídeo, Maiara decidiu se pronunciar publicamente em um show no dia 19 de outubro. No palco, ela abordou as críticas sobre seu peso e aparência, dizendo: “Quando eu tava gordinha eu não prestava também. Agora emagreci, tô com 45 kg, graças a Deus, bem distribuídos, e o povo fica me arrumando um monte de doença que não existe”. No entanto, ao invés de acalmar as preocupações, suas palavras apenas alimentaram mais especulações sobre um possível afastamento dos palcos para cuidar da saúde.

Ainda durante a apresentação, a cantora afirmou: “Estou na minha melhor fase, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, nunca estive tão bonita e estou solteira”. Apesar de suas declarações, muitos fãs continuam céticos e acreditam que Maiara possa estar escondendo uma crise de saúde mais séria.